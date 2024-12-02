تحدثت مذيعة شبكة CNN، بيكي أندرسون، مع الزميل البارز في معهد الشرق الأوسط، إبراهيم الأصيل، حول الصراع المشتعل من جديد بسوريا، وقال إنها "المرة الأولى التي نرى فيها قوات النظام تنفجر داخل سوريا".

وأضاف الأصيل: "لقد كان ما حدث داخل سوريا بمثابة صدمة كبيرة، فرغم أنها ليست المرة الأولى التي تدخل فيها مجموعات متمردة مدينة في معارضتها للقتال ضد بشار الأسد، إلا أنها المرة الأولى التي نرى فيها قوات النظام تنفجر داخل سوريا".

وتابع: "إنها المرة الأولى التي ينكسر فيها بشار الأسد ويهزم، ليس فقط في نظر المعارضة، بل وفي نظر الموالين له وأنصاره... وما حدث لم يكن مجرد معركة، بل كان نقطة تحول".

وفيما يتعلق بدور تركيا في هذا الصراع، قال الأصيل: "تلعب تركيا دورًا رئيسياً فيما يحدث داخل سوريا. وإذا تحدثنا من منظور جيوسياسي، فإن تركيا تنظر إلى سوريا وترى أن دور إيران يتراجع داخل سوريا وهناك فراغ".

و أضاف: "ومن وجهة نظر أنقرة، فإن هذا الفراغ سوف يتم ملؤه إما من قبل الميليشيات الإيرانية الأخرى، القادمة ربما من العراق، أو الأكراد، أو القوات الديمقراطية السورية المدعومة من الولايات المتحدة، أو ربما من قبل جهات فاعلة أخرى على الأرض. ولهذا السبب على الأرجح أعطت تركيا الضوء الأخضر لمثل هذا الهجوم والضغط ضد بشار الأسد".

وأشار إلى أن تركيا حاولت "خلال الأشهر القليلة الماضية التواصل مع بشار الأسد لبدء بعض المفاوضات. لكن الأسد كان لديه شرط مفاده أن تغادر جميع القوات التركية سوريا قبل إجراء مثل هذه المفاوضات. وربما لهذا السبب أرادت تركيا الضغط على الأسد للذهاب إلى طاولة المفاوضات".