بعد أن استولت المعارضة السورية المسلحة على مدن كبرى في سوريا، مثل حلب وحماة، يبدو أن قواتها باتت على مشارف مدينة حمص أيضًا، آخر مدينة قبل العاصمة دمشق على الطريق السريع M5 الذي يربط حلب بالعاصمة السورية.

وما نراه الآن هو أن هناك علامات على اضطرابات في محافظة درعا التي تقع في الجنوب حيث نرى أن المتمردين في تلك المنطقة يبدو أنهم استولوا على معبر نصيب إلى الأردن، معبر حدودي مع الأردن حيث توجد الآن مجموعة جديدة أعلنت عن وجودها، غرفة العمليات الجنوبية ويقولون إن هدفهم هو الوصول إلى دمشق.

وأيضًا.. أول وسيلة إعلامية عالمية في حلب بعد سيطرة فصائل المعارضة.. إليك ما رصدته CNN في شوارع المدينة