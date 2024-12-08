تحدث مذيع قوات المعارضة السورية، يوسف اليوسف، في بث مباشر على التلفزيون السوري بعد إعلان سقوط نظام بشار الأسد قائلًا في أول نشرة إخبارية: "نزف لكم من شاشة الأخبار السورية انتصار الثورة السورية العظيمة بعد 13 عاما من الصبر والتضحيات".

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