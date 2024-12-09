وثق فريق شبكة CNN لحظة عبوره الحدود إلى داخل سوريا بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، حيث سيطرت فصائل المعارضة السورية على العاصمة، دمشق.

وكانت الحدود خاوية تمامًا، دون أي تواجد ملموس للنظام السوري. وكان هناك فقط عدد قليل من الأشخاص الودودين الذي لوحوا للفريق بالمرور.

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شاهد أول تعليق لبايدن بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا