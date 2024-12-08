بعد سيطرة المعارضة على دمشق، ألقى زعيم تحالف فصائل المعارضة السورية المسلحة، أبو محمد الجولاني، خطبة عن "النصر" في الجامع الأموي بالعاصمة السورية دمشق وسط تكبيرات الحضور.

وفي وقت سابق، أظهر مقطع فيديو الجولاني وهو يسجد عند دخوله العاصمة السورية بعد سيطرة المعارضة عليها.

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