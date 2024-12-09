بينما كان المدنيون السوريون ينهبون مختلف المواقع التابعة للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، تلقي مراسلة شبكة CNN، سلمى عبدالعزيز، الضوء على الحياة الفاخرة التي تعيشها عائلة الأسد، في وقت عاش غالبية الشعب السوري "تحت خط الفقر"، وفقًا للأمم المتحدة.

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