تنقل مراسلة شبكة CNN، كلاريسا وارد، الوضع في العاصمة السورية، دمشق، بعد سيطرة فصائل المعارضة عليها. وأظهرت لقطات رصدتها كاميرا CNN طوابير من الناس خارج المخابز ينتظرون للحصول على رغيف خبز.

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