طوابير على الخبز والوقود.. مراسلة CNN تنقل الوضع من قلب دمشق بالفترة الانتقاليةالشرق الأوسطنشر الاثنين، 09 ديسمبر / كانون الأول 2024تنقل مراسلة شبكة CNN، كلاريسا وارد، الوضع في العاصمة السورية، دمشق، بعد سيطرة فصائل المعارضة عليها. وأظهرت لقطات رصدتها كاميرا CNN طوابير من الناس خارج المخابز ينتظرون للحصول على رغيف خبز.قد يهمك أيضًا.. بدأ حياته في المنفى خوفًا من أن تلاحقه جرائمه الشنيعة.. كواليس انهيار نظام الأسدبعد أكثر من 50 عامًا.. كاميرا CNN ترصد تحركات قوات إسرائيلية داخل أراض سورية قراءة المزيدسورياأبومحمد الجولانيالحكومة السوريةالمعارضة السوريةبشار الأسددمشق