وضح سفير تركيا الأسبق في سوريا، عمر أونهون، سبب تطلع المراقبين في المنطقة إلى الشمولية في حكم سوريا بعد سقوط الأسد، حيث ناقش في مقابلة مع مذيعة CNN، إيليني جيوكوس، إمكانية أن تؤدي هذه الفترة الانتقالية المهمة إلى عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

عمر أونهون: لقد كانت منظمة سلفية، القاعدة وجبهة النصرة. ولكن في الآونة الأخيرة، قيل لنا إن هيئة تحرير الشام أصبحت معتدلة للغاية وقد غيرت من أساليبها وما إلى ذلك. الآن، من الجيد أن نسمع هذه التصريحات. ولكن بالطبع، الأفعال أعلى صوتًا من الأقوال. لذا يتعين علينا أن نرى تنفيذ ما يقولونه. كان السيد الجولاني معتدلاً للغاية عندما تحدث عن احتضان الجميع في سوريا وعدم التمييز ضد أي شخص. أعني، هذه هي الكلمات التي نريد أن نسمعها في سوريا حقًا، وهذا مشجع للغاية. ولكن كما قلت، علينا أن نرى ما يحدث في التنفيذ.



إيليني جيوكوس: بالتأكيد. أعني، أريد أن أتحدث عن دور تركيا وما إذا كانت قد أعطت الضوء الأخضر لهذا الهجوم. ولكن الأهم من ذلك، ما إذا كانت تركيا قد وضعت نفسها الآن باعتبارها القوة الأجنبية الأكثر قوة في سوريا، وما إذا كانت تركيا في مناقشات مع الفصائل المتمردة الآن، وما إذا كان بإمكانك أن تعطينا نظرة ثاقبة في هذا الشأن.



عمر أونهون: حسنًا، تركيا هي بالتأكيد واحدة من الجهات الفاعلة الرئيسية في سوريا بحكم الجغرافيا والعلاقات التاريخية والاجتماعية الأخرى. لدينا حدود مشتركة بطول 911 كيلومترًا مع سوريا. لذا فإن تركيا هي بالتأكيد لاعب رئيسي. لقد كانت كذلك، وأعتقد أنها ستكون أحد اللاعبين الذين سيساهمون في تشكيل سوريا في المستقبل. لدينا مصلحة في ذلك. أعني، من الناحية الأمنية. تستضيف تركيا حوالي 3.5 مليون سوري، ونريد أن يعودوا إلى بلادهم في بيئة آمنة. وبعد ذلك ستكون هناك إعادة بناء البلاد. لذا، ستكون تركيا مركزية للغاية في كل ذلك. هناك بالتأكيد علاقات مع قوى المعارضة من مختلف الأطياف. لذا أعتقد أن هذه الاتصالات التي أجرتها تركيا مع مجموعات المعارضة المختلفة ستكون مفيدة، أعني أنها ستساعد في تشكيل سوريا. بطبيعة الحال، يعود الأمر إلى السوريين لاتخاذ القرار بشأن مستقبل بلادهم، لكنهم سيحتاجون إلى بعض المساعدة وبعض التشجيع. وأعتقد أن تركيا قادرة على لعب دور إيجابي في هذا إذا اختارت القيام بذلك.



إيليني جيوكوس: إذًا، السيد السفير، كما ذكرنا، هناك العديد من السوريين الذين يصطفون في طوابير لمحاولة العودة إلى سوريا وهم موجودون حاليًا في تركيا، ويقول الرئيس أردوغان إنه سيفتح الحدود. ما هو موقفك من هذا؟ ومن المهم أيضًا بالنسبة لتركيا التعامل مع الميليشيات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة. ما هي المحادثات التي تجري حول هاتين القضيتين الرئيسيتين اللتين يتعين على تركيا التعامل معهما؟



عمر أونهون: حسنًا، هاتان هما القضيتان الرئيسيتان بالنسبة لتركيا فيما يتعلق بالأزمة السورية. نعم. الآن بعد رحيل الأسد، من المتوقع أن يعود السوريون إلى ديارهم. ولكنني لا أعتقد أن هذا سيحدث بين عشية وضحاها. أعني، هناك حالة من عدم اليقين هناك وحتى بعض القلق بشأن ما قد يحدث في المستقبل. لذا فقد يختار السوريون الانتظار قليلاً حتى يشعروا بالأمان ويعودوا. الأمر يتوقف على ما يحدث في سوريا، والذي سيسرع عودة السوريين - في تركيا وفي بلدان أخرى - إلى مدنهم الأصلية. ولكن هذا سوف يستغرق بعض الوقت كما أعتقد. ورغم أننا رأينا بعض الأشخاص يعودون بالفعل، إلا أنهم ليسوا بالعشرات أو مئات الآلاف. سيستغرق هذا بعض الوقت. أما بالنسبة للقضية الأخرى، فإن وحدات حماية الشعب هي منظمة إرهابية. أعني، في نظر تركيا، فإن وحدات حماية الشعب هي منظمة إرهابية. إنها امتداد لحزب العمال الكردستاني في سوريا، وهي تسعى لتحقيق أجندتها الخاصة لإنشاء هيكل يشبه الدولة وهيكل مستقل أو أيًا كان، ممر الإرهاب، كما نسميه هنا. وقالت تركيا بكل وضوح إننا لن نسمح بذلك. لن نسمح لوحدات حماية الشعب بإقامة ممر خارج حدودنا. لذا، كان هناك بعض القتال - وهذا ينطبق أيضًا على الجيش الوطني السوري والمعارضة السورية، لأن المنطقة، والأرض التي تحاول وحدات حماية الشعب فرض نفسها عليها، هي أرض سورية. لذا، ليس فقط تركيا وإنما الشعب السوري يعارضون ذلك بشدة كما أفهم.



