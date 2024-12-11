(CNN)— عقّب سفير تركيا الأسبق في سوريا، عمر أونهون، على التطورات المتسارعة في سوريا واختيار شخص لقيادة الحكومة المؤقتة في محاولة للسيطرة على الأوضاع وتسيير الأعمال الرسمية والحكومية بعد هروب الرئيس السوري، بشار الأسد خارج البلاد.

وقال أونهون وهو مؤلف كتاب "سوريا بعيني سفير" في مقابلة مع CNN: "الفترة الانتقالية، بالطبع، أصبحت الآن مهمة جدًا في هذا العصر، ومن سيدير ​​هذا التحول هو السؤال الرئيسي، والآن قاموا بتعيين السيد البشير كرئيس مؤقت لحكومة تصريف الأعمال.. لا أعرف من سيسميهم كوزراء، ولكن بعد ذلك يتساءل الجميع عما إذا كان الوزراء الذين سيسميهم سيكونون من هيئة تحرير الشام فقط أم من هيئة تحرير الشام أم من فصائل أخرى أيضاً، لأنه كما يقول الجميع الآن، من المهم جدًا أن تكون هناك حكومة شاملة، نظام شامل يعارض حكم الرجل الواحد لبشار الأسد".

وتابع: "كانت هيئة تحرير الشام منظمة سلفية وكذلك القاعدة وجبهة النصرة، لكن ما قيل لنا مؤخراً هو أن هيئة تحرير الشام أصبحت معتدلة تماماً وغيرت أساليبها وما إلى ذلك، والآن من الجيد سماع ذلك، ولكن، بطبيعة الحال، الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الكلمات.. لقد كان السيد الجولاني معتدلاً جداً عندما تحدث عن احتضان الجميع في سوريا، وعدم التمييز ضد أي شخص، أعني أن هذه الكلمات نريد أن نسمعها في سوريا حقاً، وهذا مشجع للغاية، ولكن كما قلت، علينا أن نرى ما سيحدث في التنفيذ".

وأضاف: "من المؤكد أن تركيا هي أحد اللاعبين الرئيسيين في سوريا بحكم الجغرافيا والعلاقات التاريخية والاجتماعية الأخرى، لدينا 911 كيلومترًا من الحدود المشتركة مع سوريا، لذا فإن تركيا هي بالتأكيد ممثل رئيسي، لطالما كان الأمر كذلك، وأعتقد أنها ستكون إحدى الجهات الفاعلة التي ستشكل - ستساعد في تشكيل سوريا في المستقبل، لدينا مصلحة في ذلك، أعني من الناحية الأمنية، وتستضيف تركيا حوالي 3.5 مليون سوري ونريد إعادتهم إلى بلادهم في بيئة آمنة".

واستطرد: "سيكون هناك إعادة بناء للبلاد، لذا فإن تركيا ستكون مركزية للغاية في كل ذلك. ومن المؤكد أن هناك علاقات مع قوى المعارضة بمختلف ألوانها. لذلك أعتقد أن هذه الاتصالات التي تجريها تركيا مع مختلف جماعات المعارضة ستكون مفيدة".

وأردف السفير الأسبق: "قضيتان رئيسيتان بالنسبة لتركيا فيما يتعلق بالأزمة السورية، نعم، بعد أن رحل الأسد، من المتوقع أن يعود السوريون، لكنني لا أعتقد أن ذلك سيحدث بين عشية وضحاها، أعني أن هناك حالة من عدم اليقين هناك وحتى بعض القلق بشأن ما سيحدث في المستقبل.. لذلك قد يختار السوريون الانتظار لفترة أطول قليلاً، ليشعروا بالأمان عند العودة. لذا فإن الأمر متروك لما يحدث في سوريا، والذي سيسرع عودة السوريين في تركيا وفي البلدان الأخرى إلى مدنهم الأصلية، ولكن أعتقد أن هذا سيستغرق بعض الوقت، رغم أننا رأينا بعض الأشخاص يعودون بالفعل، لكنهم ليسوا بعشرات الآلاف أو مئات الآلاف، سيستغرق ذلك بعض الوقت".

ومضى بالقول: "أما بالنسبة للمسألة الأخرى، فإن وحدات حماية الشعب هي منظمة إرهابية. أعني، في نظر تركيا، أن وحدات حماية الشعب هي منظمة إرهابية، إنه امتداد لحزب العمال الكردستاني في سوريا، ويهدف إلى إنشاء هيكل يشبه الدولة، أو هيكل مستقل أو أي شيء آخر - ممر إرهابي، كما نسميه هنا، ضمن أجندته الخاصة، وقالت تركيا بوضوح شديد إننا لن نسمح بذلك. لن نسمح لوحدات حماية الشعب بإقامة ممر خارج حدودنا مباشرة. لذلك كان هناك بعض القتال. وهذا - وهذا ينطبق أيضًا على الجيش الوطني السوري، والمعارضة السورية، لأن المنطقة، المنطقة التي تحاول وحدات حماية الشعب أن تضع نفسها عليها، هي أرض سورية، لذا، ليست تركيا وحدها، بل الشعب السوري أيضًا، يعارض ذلك بشدة، كما أفهم، أعني أنها ستساعد في تشكيل سوريا، وبطبيعة الحال، فإن الأمر متروك للسوريين ليقرروا مستقبل بلادهم، لكنهم سيحتاجون إلى بعض المساعدة وبعض التشجيع، وأعتقد أن تركيا يمكن أن تلعب دوراً إيجابياً في ذلك إذا اختارت القيام بذلك".