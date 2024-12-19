"سوريا مدنية".. أصواتٌ علت في ساحة الأمويين بدمشق في مشهدٍ طال انتظاره

تجمع عشرات السوريات والسوريين، الخميس، أمام نُصب السيف الدمشقي ودار الأوبرا في دمشق لـ"مناقشة الحراك المدني والشعبي وأهميته في المرحلة القادمة في سوريا"، استجابة لدعوة أطلقها "تجمع الشباب المدني" على فيسبوك للقاء في ساحة الأمويين.

ومنهم من تحدث لـCNN بالعربية عن مطالبهم كمواطنين سوريين حول "سوريا مدنية" وحكومة مقبلة "شاملة لكل أطياف الشعب"، كما تحدثوا عن مخاوفهم بشأن هذه المرحلة وبعضهم من وصَف المشهد منذ سقوط حكم بشار الأسد بـ"الضبابي".

ويشكل دور المرأة في المرحلة المقبلة من تاريخ سوريا هاجسًا قويًا بالنسبة للعديد من النساء، وهناك من ذكّر الحكومة المؤقتة التي تتولى تسيير الأعمال في سوريا حاليًا بمهمتها الأساسية.

لكن المشهد عمومًا بدى مريحًا لسوريين شعروا بأنهم يتنفسون "أوكسجين الحرية لأول مرة".

ولم ُيلحظ أي تدخل من العناصر المعنية بحفظ الأمن في ساحة الأمويين بسير التجمع في مشهدٍ طال انتظاره في سوريا.

ومنهم من ردَ أيضًا على من يقول إنه من المبكر الحديث عن كل هذه المطالب.