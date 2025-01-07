يقع نهر الليطاني في لبنان، على بعد بضع كيلومترات فقط من الحدود الشمالية لإسرائيل، في قلب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. زارت تمارا قبلاوي، مراسلة شبكة CNN، ضفاف النهر لتوضيح أهمية هذا المعلم الجغرافي.

هذا النهر في قلب الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة والمصمم لإنهاء الصراع الذي اندلع بين إسرائيل ولبنان في الخريف الماضي، ومنع اندلاع صراع آخر.

ووافق حزب الله على سحب قواته إلى الشمال من هذا النهر، مما أدى إلى إنشاء منطقة عازلة بحكم الأمر الواقع مع إسرائيل. وأمام حزب الله حوالي 20 يومًا آخر لتنفيذ جانبه من الصفقة، وتقول إسرائيل إن هذا لا يحدث بالسرعة الكافية بحيث يماطل حزب الله، وقد انتهكت إسرائيل الاتفاق مئات المرات، معظمها بالقرب من الحدود منذ الحرب قبل حوالي 40 يومًا.

ومن المفترض أن تنسحب إسرائيل من لبنان بموجب شروط الاتفاق. والآن تهدد إسرائيل بالانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل والاحتفاظ بقواتها في لبنان حتى إشعار آخر.

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