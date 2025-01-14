قالت وزارة الخارجية القطرية إن إسرائيل وحماس أقرب ما يكونان إليه منذ شهور من التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في هذه المرحلة. وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية عن تفاؤله بأن الصفقة سوف تتم في النهاية.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري: "نعتقد أننا تمكنا من خلال المفاوضات ومع شركائنا في هذه المفاوضات في مصر والولايات المتحدة من تقليص الكثير من الخلافات بين الطرفين".

وأضاف أن "المحادثات الجارية الآن تدور حول التفاصيل النهائية للتوصل إلى اتفاق. ولكن من الواضح أنه حتى يتم الإعلان عن ذلك، فلن يكون هناك إعلان، وبالتالي لا ينبغي لنا أن نتحمس للغاية بشأن ما يحدث الآن، ولكننا بالتأكيد متفائلون".

من جانبه، دعا وزير اليمين المتطرف في إسرائيل، إيتمار بن غفير، بالفعل وزيرًا آخر من أقصى اليمين للانضمام إليه في التهديد بانهيار الحكومة. ووصف بن غفير الصفقة المحتملة بأنها "كارثة للأمن القومي الإسرائيلي".