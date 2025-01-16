أثناء الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وجهت بيكي أندرسون مذيعة شبكة CNN سؤالًا لرئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن كيفية ضمان الوسطاء عدم انتهاك أي من الطرفين للاتفاق.

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