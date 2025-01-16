رئيس وزراء قطر يرد لـCNN عن ضمان عدم حدوث انهيار لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

الشرق الأوسط
نشر
رئيس وزراء قطر يرد لـCNN عن ضمان عدم حدوث انهيار لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

أثناء الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وجهت بيكي أندرسون مذيعة شبكة CNN سؤالًا لرئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن كيفية ضمان الوسطاء عدم انتهاك أي من الطرفين للاتفاق.

للمزيد عن الموضوع شاهد: شاهد لحظة إعلان رئيس وزراء قطر عن موافقة حماس وإسرائيل على وقف إطلاق النار

وشاهد أيضًا: فيديو يُظهر جانبًا من احتفالات أهالي خان يونس وغزة باتفاق وقف إطلاق النار