رئيس وزراء قطر يرد لـCNN عن ضمان عدم حدوث انهيار لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماسالشرق الأوسطنشر الخميس، 16 يناير / كانون الثاني 2025أثناء الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وجهت بيكي أندرسون مذيعة شبكة CNN سؤالًا لرئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن كيفية ضمان الوسطاء عدم انتهاك أي من الطرفين للاتفاق.للمزيد عن الموضوع شاهد: شاهد لحظة إعلان رئيس وزراء قطر عن موافقة حماس وإسرائيل على وقف إطلاق الناروشاهد أيضًا: فيديو يُظهر جانبًا من احتفالات أهالي خان يونس وغزة باتفاق وقف إطلاق النارقراءة المزيدأمريكاإسرائيلقطرمصرحماسقطاع غزة