لماذا ستكون المرحلة الثانية من اتفاق إسرائيل وحماس أصعب؟ محللان يوضحانالشرق الأوسطنشر الأحد، 19 يناير / كانون الثاني 2025يشرح محلل الأمن القومي والسياسي في شبكة CNN، ديفيد سانغر، ومحللة الشؤون العالمية، كيم دوزير، أهمية اتفاق وقف إطلاق النار مقابل الرهائن بين إسرائيل وحماس، وتحدثا عن الأسباب التي تجعل المرحلة الثانية من الاتفاق أكثر تحديًا.قد يهمك أيضًا.. تحديث مباشر.. "حماس" تُسلم أول ثلاث رهائن للصليب الأحمر في غزةشاهد لحظة تسليم الرهائن المحررات من الصليب الأحمر للجيش الإسرائيليقراءة المزيدأمريكاإسرائيلالجيش الإسرائيليبنيامين نتنياهوحماسدونالد ترامبغزة