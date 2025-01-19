يشرح محلل الأمن القومي والسياسي في شبكة CNN، ديفيد سانغر، ومحللة الشؤون العالمية، كيم دوزير، أهمية اتفاق وقف إطلاق النار مقابل الرهائن بين إسرائيل وحماس، وتحدثا عن الأسباب التي تجعل المرحلة الثانية من الاتفاق أكثر تحديًا.

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شاهد لحظة تسليم الرهائن المحررات من الصليب الأحمر للجيش الإسرائيلي