دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بدأ وقت سريان اتفاق وقف إطلاق النار واستعادة الرهائن في قطاع غزة الساعة 8:30 صباحا بالتوقيت المحلي لغزة (9:30 بتوقيت مكة) بظل اعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الاتفاق "لن يبدأ" قبل تحقيق شرط ، وفيما يلي نستعرض لكم آخر التطورات:
- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، صباح الأحد، إن الجيش الإسرائيلي سيواصل أنشطته في غزة حتى تفي حماس بالتزامها بتقديم أسماء الرهائن المقرر إطلاق سراحهم، وأدلى هاغاري بهذه التصريحات بينما كان من المقرر أن يبدأ وقف إطلاق النار في غزة عند الساعة 8:30 صباحا بالتوقيت المحلي.
- قال هاغاري إن الغارات على غزة ستستمر حتى تقدم حماس أسماء الرهائن المقرر إطلاق سراحهم كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الذي كان من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ صباح الأحد، مؤكدا في بيان: "حتى هذا الصباح، لم تف حماس بالتزامها بالاتفاق".
- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي في تدوينة على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا): "جيش الدفاع الإسرائيلي يواصل العمل في هذه الأثناء ويهاجم أهدافًا إرهابية في قطاع غزة.. قبل قليل، تم استهداف عدة أهداف إرهابية في شمال القطاع ووسطه باستخدام نيران المدفعية والطائرات.. يبقى جيش الدفاع متأهبًا دفاعيا وهجوميًا، ولن يسمح بالمساس بأمن سكان دولة إسرائيل".
- مع بزوغ فجر، الأحد، بدأ الفلسطينيون في التوجه إلى مخيم اللاجئين الذي مزقته الحرب في شمال غزة تحسبا لبدء اتفاق وقف القتال، وعاد بعض الفلسطينيين إلى مخيم جباليا شمال القطاع، حسبما أظهر مقطع فيديو حصلت عليه شبكة CNN.
- رجل يلوح بالعلم الفلسطيني بينما يحتفل الناس باتفاق وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس في مدينة غزة في 19 يناير، 2025، وتم تأجيل وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره بعد أن قال نتنياهو في اللحظة الأخيرة، إن الاتفاق "لن يبدأ" إلا بعد أن تقدم حماس قائمة بأسماء الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم.
- قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان صباح الأحد، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة "لن يبدأ" حتى تتلقى إسرائيل قائمة بأسماء الرهائن الذين ستطلق حماس سراحهم، في حين قالت حماس إنها لا تزال ملتزمة بالاتفاق، وأرجعت التأخير إلى أسباب "فنية"، بحسب بيان صدر صباح الأحد.
- قال نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي انتشل جثة الجندي الإسرائيلي، أورون شاؤول، من غزة في مهمة ليل السبت، قبل ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس حيز التنفيذ، وكان شاؤول قد أسر وقُتل خلال معركة في غزة في يوليو 2014، كما قُتل جندي آخر، الملازم هدار غولدين، في أغسطس 2014، لكن لم يتم انتشال جثته بعد.
- شوهدت القوات الإسرائيلية وهي تنسحب من أجزاء من وسط وشرق رفح، وفقا لمراسل شبكة CNN المتمركز في أقصى جنوب غزة، ومن غير الواضح بالضبط متى غادرت القوات المنطقة، لكنه يأتي قبل وقف إطلاق النار الذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي.
- من المتوقع أن يتم إطلاق سراح ثلاثة رهائن إسرائيليين، الأحد، التوقيت الدقيق غير واضح، لكن الحكومة الإسرائيلية أشارت إلى أنه سيكون بعد الساعة الرابعة مساءً، بالتوقيت المحلي، وسيتم إطلاق سراح إجمالي 33 رهينة إسرائيلية محتجزة في غزة خلال المرحلة الأولى من الصفقة، والتي تستمر لمدة ستة أسابيع.
- في مركز سوراسكي الطبي (إيخيلوف) في تل أبيب، أخلي جناح كامل وتمت إعادة تصميمه لاستقبال الرهائن المفرج عنهم، وسيتم إطلاق سراح ما يقرب من 2000 أسير ومعتقل فلسطيني في نفس الفترة، وفقا للحكومة الإسرائيلية.
- تزايد الترقب قبل نحو ساعة فقط من بدء وقف إطلاق النار في غزة، حيث تصطف شاحنات المساعدات عند أحد المعابر الحدودية، وتنتظر الوكالات الإنسانية توقف القتال لتزويد القطاع بالإغاثة التي يحتاجها بشدة، وقالت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، "الأونروا"، في منشور على منصة إكس (تويتر سابقا): "من المتوقع أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ خلال ساعات قليلة.. نحن نتابع بترقب ونحبس أنفاسنا".
- قال مسؤول عسكري كبير إن الجيش الإسرائيلي يستعد لانسحاب تدريجي من بعض مناطق غزة بسبب وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن.
- قال ترامب لشبكة NBC نيوز في مقابلة هاتفية، السبت، إنه يعتزم الاجتماع مع نتنياهو "قريبا إلى حد ما" لكنه رفض مشاركة المزيد من التفاصيل حول اجتماع محتمل. وقال إنه أخبر نتنياهو أن "هذه (الحرب) يجب أن تنتهي" ولكن عليه "الاستمرار في القيام بما عليك القيام به"، وعندما سُئل عما إذا كان واثقًا من أنه سيتم إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس في غزة كجزء من الاتفاق، قال ترامب: "حسنًا، سنرى قريبًا جدًا، ومن الأفضل أن يصمد (الاتفاق)"، وحذر من العواقب إذا لم يصمد.
- أعلن أعضاء حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتشدد بإسرائيل عزمهم الاستقالة من مناصبهم الحكومية بسبب وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن مع حماس، وأدان الحزب، في بيان له، السبت، "الاتفاق المستهتر" الذي قال إنه سيطلق سراح "مئات القتلة الملطخة أيديهم بدماء الرجال والنساء والأطفال"، في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية مقابل الرهائن.
- تجمع آلاف الأشخاص في الشوارع في جميع أنحاء إسرائيل عشية اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، بينما تنتظر الأمة عودة الرهائن الذين تم احتجازهم منذ 15 شهرًا في غزة، وفي تل أبيب، تجمع آلاف المتظاهرين مساء السبت في ساحة تُعرف باسم "ساحة الرهائن"، حيث نظمت عائلات الأسرى مسيرات منذ أكثر من عام، ودعا الكثيرون الحكومة إلى التفاوض على إطلاق سراح جميع الرهائن.
- قال مصدر مطلع إن عائلات الأمريكيين الذين يعتقد أنهم محتجزون كرهائن لدى حركة حماس في غزة تحدثوا مع كبار أعضاء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وفريق الأمن القومي الجديد للرئيس المنتخب دونالد ترامب، السبت، قبل يوم من وقف إطلاق النار.