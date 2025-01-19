قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان صباح الأحد، إن

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة "لن يبدأ"

حتى تتلقى إسرائيل قائمة بأسماء الرهائن الذين ستطلق حماس سراحهم، في حين قالت حماس إنها لا تزال ملتزمة بالاتفاق، وأرجعت التأخير إلى أسباب "فنية"، بحسب بيان صدر صباح الأحد.