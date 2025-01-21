تحدثت مراسلة شبكة CNN، ندى بشير، إلى فلسطينيين في غزة يتقاسمون مشاعر متضاربة بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وبالنسبة للعديد، وسط كل الخسارة التي مروا بها، فإن وقف إطلاق النار هو لحظة راحة طال انتظارها ولحظة من الفرح النادر.

ومنذ أكثر من عام، قضى الفلسطينيون في غزة كل ليلة على أمل البقاء على قيد الحياة ليوم واحد فقط. ولكن حتى في ظل وقف إطلاق النار، جعلت الحرب البقاء على قيد الحياة على أبسط مستوياته تحديًا مستمرًا للفلسطينيين في غزة.

وفي رفح- المنطقة التي تم تصنيفها ذات يوم على أنها "آمنة" - تُذكِّر بقايا الجثث المتحللة بنوع الوحشية التي نجا منها سكان غزة.

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