دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ذاعت في الآونة الأخيرة العديد من التقارير حول علاقة الحيوانات والطيور وإمكانية الاستدلال بها للتنبؤ بالزلازل إلى جانب أمور أخرى تتراوح بين الحقيقة والخرافة، وفيما يلي نستعرض لكم عددا منها:

1- يمكن استخدام الحيوانات الأليفة للتنبؤ بالزلازل كونها تتصرف بغرابة قبل حدوث الهزات الأرضية

الحقيقة: يعد ذلك مؤشراً على اقتراب الزلزال، لكنه غير دقيق إذ تتفاوت التصرفات الغريبة وفترة حدوثها من حيوان لآخر

2- عند حدوث الزلازل، يُنصح بالاتجاه نحو مداخل المنازل والاختباء هناك

الحقيقة: تعد المداخل نقطة تحمل قوية في المنازل القديمة لا الحديثة، لذلك يجب الاختباء تحت قطعة أثاث قوية كالمكتب أو الطاولة

3- تتشقق الأرض وتتباعد أثناء الهزات الأرضية

الحقيقة: يحدث هذا في الأفلام فقط، فالزلزال يتسبب ببعض الشقوق الصغيرة على سطح الأرض.

4- يتسبب الطقس بحدوث الزلازل

الحقيقة: لا علاقة للطقس بحدوث الزلازل، إذ تبدأ الهزة الأرضية عادة من باطن الأرض بعيداً عن الطقس الخارجي.