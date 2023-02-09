دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأمير منطقة الباحة، الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وردة فعله خلال استقبال مواطنين في إمارته.

وأبرز نشطاء في أحد مقاطع الفيديو رد الأمير على امرأة طلبته سداد دينها البالغ 30 ألف ريال سعودي (نحو 8000 دولار) قائلا لها: "أبشري، الـ30 ألف جتك".

وفي مقطع فيديو آخر تداوله نشطاء كان لتصريح لأمير الباحة خلال توقيع على طلب قائلا: "هذا راح عليه بيته من الغرق قالوا له أطلع وطلعوه في غرفتين مو معقوله غرفتين، يأمنوا له سكن".

وأبرز نشطاء ثلاث كلمات كان يرددها الأمير حسام، حيث علق المغرد منذر آل الشيخ مبارك قائلا في تعليق: "بكلمات ثلاث فقط لا غير هي { آمر ، ابشر ، على خشمي } يستقبل الامير حسام بن سعود أمير منطقة الباحة بها أهالي المنطقة".