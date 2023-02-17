دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدّر اسم الممثل الأمريكي، بروس ويليس، قائمة أكثر المواضيع التي يُبحث عنها على محرك البحث غوغل في السعودية صباح الجمعة، وذلك بعد كشف عائلته أنه مصاب بنوع من الخرف يسمى بـ" الخرف الجبهي الصدغي".

ووفقًا لـ"مايو كلينيك"، فإن الخرف الجبهي الصدغي هو "مصطلح شامل لمجموعة من اضطرابات الدماغ التي تؤثر بشكل أساسي على الفصوص الأمامية والصدغية للدماغ، وترتبط هذه المناطق من الدماغ بشكل عام بالشخصية والسلوك واللغة".

وقالت عائلة الممثل البالغ من العمر 67 عاما في بيان: "اليوم لا يوجد علاج لهذا المرض، حقيقة نأمل أن تتغير في السنوات المقبلة"، وأضافت: "مع تقدم حالة بروس، نأمل أن يركز أي اهتمام إعلامي على تسليط الضوء على هذا المرض الذي يحتاج إلى مزيد من الوعي والبحث".

وتابعت: "كان بروس يؤمن دائمًا باستخدام صوته في العالم لمساعدة الآخرين، ولزيادة الوعي حول القضايا المهمة على المستويين العام والخاص.. نحن نعلم في قلوبنا أنه - إذا كان بإمكانه اليوم - سيرغب في الاستجابة من خلال لفت الانتباه العالمي والترابط مع أولئك الذين يتعاملون أيضًا مع هذا المرض المنهك وكيف يؤثر على العديد من الأفراد وعائلاتهم".