دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقب الإعلامي الإسرائيلي، إيدي كوهين، على إعلان المملكة العربية السعودية وإيران عن التوصل لاتفاق على استئناف العلاقات الثنائية، وإعادة فتح السفارتين والبعثات الدبلوماسية خلال مدة أقصاها شهران.

وقال كوهين في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية بتويتر: "العداوة والكراهية بين إيران والسعودية عقائدية دينية صراع وجود وحرب منذ أكثر من 1450 سنة.. لا تضحكوا علينا... مش علينا.. بين السعودية وإيران توجد حرب إلغاء.. حرب وراء الكواليس.. لا تصدقوا الإعلام".

وتابع قائلا: "للأسف السعودية الان تقوم بعمل ما فعلته قطر بالضبط منذ سنوات.. الابتعاد من الحضن العربي والتقرب إلى أحضان ملالي طهران روسيا وصين.. غلطة فادحة ترتكبها السعودية".

ويذكر أن إعلان الاتفاق السعودي الإيراني يأتي بعد أكثر من 7 سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إذ أعلنت السعودية قطع العلاقات مع إيران في يناير/كانون الثاني عام 2016، بعد الاعتداء على سفارة المملكة وقنصليتها في إيران، وسط احتجاجات إيرانيين على قيام السعودية بإعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر.