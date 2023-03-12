بسورة التوبة.. تفاعل على استشهاد أمين عام الأمم المتحدة بآية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من كلمة ألقاها أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة والتي تحدث فيها عن الإسلام قبيل دخول شهر رمضان.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في مقطع الفيديو الذي نشرته المنظمة على صفحتها الرسمية بتويتر، الجمعة: "نحن على بعد أيام فقط من بداية رمضان ومنذ من أكثر من ألف عام ورسالة السلام والتعاطف والتراحم التي جاء بها الإسلام تشكل إلهاما للناس حول العالم.."

وتابع قائلا: "وكلمة إسلام ذاتها مشتقة من الجذر نفسه لكلمة سلام وعندما كنت أشغل منصب مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رأيت سخاء الدول الإسلامية التي فتحت أبوابها للأشخاص الذين أجبروا على الفرار من ديارهم في وقت أغلقت فيه دول أخرى كثيرة حدودها".

وأضاف: "رأيت تجليا معاصرا لما جاء به القرآن الكريم في سورة التوبة: (وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ) فهذه الحماية يجب أن تكفل للمؤمنين وغير المؤمنين على السواء كما ذكر في القرآن الكريم.."