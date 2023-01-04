اندرو تيت يستشهد بآية بسورة الانفال مع استمرار الجدل حوله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استشهد نجم الانترنت المثير للجدل، أندرو تيت بآية من سورة الأنفال وسط استمرار الجدل بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حولة وحول الأفكار الذكورية التي يقدمها.

ونشر اندرو بتغريدة على صفحته بتويتر الآية رقم 30 بسورة الانفال والتي جاء فيها: "وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين".

وكان محامي اندرو تيت وشقيقه تريستين تيت قد أعلن احتجزهما من قبل الشرطة الرومانية، التي قالت إنها نفذت مذكرات تفتيش لخمسة منازل واحتجزت 4 أشخاص مشتبه بهم، نهاية ديسمبر/ كانون الأول، من بينهم بريطانيان ورومانيان كجزء من تحقيق في الاتجار بالبشر والاغتصاب، دون أن تذكر أسماء أي من المحتجزين.

ويشتهر تيت، وهو لاعب "كيك بوكسينغ" محترف سابق، بتصريحاته اللاذعة عبر الإنترنت حول هيمنة الذكور وخضوع الإناث والثروة، ودافع علانية عن العنف ضد المرأة، وقد تم حظره في وقت سابق، من كل منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، حتى أعاد إيلون ماسك، حسابه على تويتر، بعدما استحوذ على الشركة.

وترسخت أفكار تيت بالفعل في أذهان عدد لا يحصى من الشباب الذين يرونه نموذجًا يحتذى به في الذكورة، وحقق حسابه على تيك توك حوالي 11.6 مليار مشاهدة قبل حجبه، وتضمنت مساحات وسائل التواصل الاجتماعي المخصصة للتدريس روايات مميزة لطلاب في سن صغيرة مثل طلاب المدارس الإعدادية وهم يرددون خطاباته اللاذعة ويضايقون زميلاتهم في الدراسة، كما تم إلقاء اللوم على طفرات التحرش الجنسي في المدارس في المملكة المتحدة وأستراليا على تأثير تيت.

أندرو تيت، مقاتل محترف تحول إلى شخصية إعلامية، وأثار حفيظة وإعجاب الملايين من خلال تصريحاته الصاخبة حول هيمنة الذكور وخضوع الإناث والثروة، وتنتشر مقاطع الفيديو التي يظهر فيها في كل مكان هذه الأيام.