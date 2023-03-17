فيديو ردة فعل وزير سعودي على ضابط مصري بعد علمه أنه بالجيش يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوزير الشؤون الإسلامية السعودي، عبداللطيف آل الشيخ وما قاله عن الجيش المصري وضباطه.

مقطع الفيديو نشرته قناة الإخبارية السعودية الحكومية على صفحتها الرسمية بتويتر خلال لقاء الوزير مع زوار مجمع الملك فهد لطباعة المصحف في المدينة المنورة.

ويسمع في مقطع الفيديو قول الوزير عبداللطيف آل الشيخ: "ضابط في القوات المسلحة في مصر، أنت غالي أوي.. ضباط الجيش في مصر يرفعون الراس.."، قبل أن يرد الضابط بالقول: "ربنا يخليك منتحرمش من معاليك".

ويسمع أيضا في مقطع الفيديو قول الوزير السعودي: "ربنا يحفظ لكم الرئيس ويبارك فيه"، قبل أن يكرر الضابط المصري قوله "رينا بخليك منتحرمش من معاليك".