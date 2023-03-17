دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الشاعر سلمان بن خالد على الداعية الإسلامي السعودي، عائض القرني، وما قاله عنه خلال مقابلة تلفزيونية ساخرا من مقارنته بالشاعر أبو الطيب المتنبي.

ونشر سلمان بن خالد تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر مقطع فيديو من مقابلة القرني، قائلا بتعليق: " أولاً: لمَ أذكر بأنني أفضل مِن المتنبي.. ثانيًا: لأنني رجُل فـ أنا أملك من الطموح ماتعجزون عَنه.. فالمتنبي المغرمون أنتم به ليس برسول ولا نبي.. ثالثًا: الظُلم لا أرضاه ولا أقبله على نفسي لذلك ’لا سامحكم الله ولا عَفى عنكم‘.. أخيرًا : قال تعالى (وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا)".

مقطع الفيديو للقرني جاء ضمن مقابلة على "بودكاست ثمانية" حيث سُئل عن الشخص (دون ذكر اسم) الذي يدعي أنه "أشعر من المتنبي"، حيث رد: "يحتاج علاج.. أنا بقرأ عليه مستعد ومع القراءة كي أنا أبرك على صدره واقرأ آية الكرسي مع الكي وأنا عندي واحد اسمه الصمعاني يكوي كويس، دلوني عليه.."

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقاطع فيديو للشاعر سلمان بن خالد وتصريح قال فيه عن المتنبي: " أنا وش ينقصني عنه؟ ممكن بعد 50 سنة أفوقه والناس بتتذكرني مو تتذكر المتنبي".