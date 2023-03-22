السعودية.. فيديو رد فعل مجندات بعد تخرجهن يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور لردة فعل مجندات بعد تخرجهن من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للنساء بكلية الملك فهد الأمنية بالسعودية.

ونشرت وزارة الداخلية السعودية مقطع الفيديو على صفحتها بموقع سناب شات، ليعلق وسيم يوسف خطيب جامع الشيخ سلطان بن زايد الأول في الإمارات قائلا: "أجمل ما وصلني.. عمار يا السعودية.. أبارك لأخواتي المجندات السعوديات وأسأل الله جل وعلا أن يوفقهم لخدمة بلادهم.. مقطع يبهج القلب ويسر الفؤاد.. حفظكم الله لبلادكم وعائلتكم ودمتم ذخراً للبلاد والعباد".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في تقرير، أنه "تحت رعاية صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، شهد مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج - اليوم- حفل تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الرابعة (نساء) بكلية الملك فهد الأمنية.."

وأضافت: "حصلت المتدربات على جميع البرامج العسكرية والمهارات من خلال الإمكانات المتطورة في معهد التدريب النسائي الأمني.. وأكدت الخريجات جاهزيتهن للانضمام لميادين العز والشرف لخدمة الدين ثم الملك والوطن".