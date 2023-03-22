دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق وما قاله في كلمة خلال مراسم تسليم جائزة الملك فيصل العالمية 2023.

وقال تركي الفيصل في مقطع الفيديو المتداول: "البلد آمن معتبر بقيادة خامك سلمان المظفر وولي عهده دارئ الخطر فأهلا بنائبه أميرنا فيصل ومن حضر، لأنوب عن صاحب العبر أخي خالد (أمير مكة) الذي أصابه الداء العسر، كورونا الوباء العكر، فاستمتعوا بمساء عطر وابتهجوا بعطاء وفكر من كوكبة الفائزين بهذا السمر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.."

وقدم الأمين العام لجائزة الملك فيصل العالمية، عبدالعزيز السبيل وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "الفائزين بفروع الجائزة، حيث مُنحت جائزة خدمة الإسلام، بالاشتراك: للأستاذ الدكتور تشوي يونج كيل - حامد كوري الجنسية، ويشاركه في الجائزة من الإمارات فضيلة الشيخ ناصر بن عبدالله الزعابي، الذي ارتبطت جهوده بالأعمال الخيرية والإغاثية، ومُنحت جائزة الدراسات الإسلامية للأستاذ الدكتور روبرت هيلينبراند من مملكة بريطانيا".

وأضافت الوكالة: "ومُنح الأستاذ الدكتور عبدالفتاح كيليطو من المملكة المغربية، جائزة اللغة العربية والأدب. أما جائزة الطب، مُنحت بالاشتراك للأستاذ الدكتور دان هون بوروك من الولايات المتحدة الأميركية، والأستاذة الدكتورة ساره كاثرين غيلبيرت من مملكة بريطانيا، فيما فاز بجائزة العلوم الأستاذة الدكتورة جاكي يي-رو ينغ، بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور تشاد ألكساندر ميركن من الولايات المتحدة الأميركية".