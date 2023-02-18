مع اقتراب مرور عام على بدء الحرب.. مخاوف من تصعيد روسي في أوكرانيا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، ووقوفه عقب كلمة أدلى بها الرئيس الأوكراني، فولودومير زيلينسكي بمؤتمر ميونخ للأمن.

وألقى الرئيس الأوكراني الضوء على أوضاع بلاده في الكلمة التي ألقها والتي تأتي مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لإعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين عما وصفها بـ"عملية خاصة" في أوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط 2022.

وفي مقابلة مع مذيعة CNN، كريستيان أمانبور على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2023 قال المستشار الألماني أولاف شولتز، الجمعة، إن من "الحكمة الاستعداد لحرب طويلة الأمد"، وأضاف أن الحلفاء سيبقون معا خلال مدة الحرب.

وأضاف "أعتقد أنه من الحكمة أن نكون مستعدين لحرب طويلة ومن الحكمة أن نعطي بوتين رسالة بأننا مستعدون للبقاء معاً طوال الوقت مع أوكرانيا"، لافتا إلى أن "القرار المهم جدا هو أننا يجب أن نقول إننا مستعدون للقيام بذلك مهما طال أمد الحرب، وإننا سنقوم بكل ما باستطاعتنا".