علاء مبارك يستشهد بفيديو للشعراوي عن شهر رمضان والمحبب باستقباله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعاد علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك نشر مقطع فيديو لرجل الدين الإسلامي الراحل، محمد متولي الشعراوي ومقطع تطرق فيه إلى حقيقة شهر رمضان وكيف تحوّل عند البعض.

جاء ذلك في تغريدة نشرها علاء على صفحته بتويتر، حيث قال الشعراوي بمقطع الفيديو: "عملية اقتصادية، هذه العملية الاقتصادية هي أنك إذا جعت كان يكفيك أي شيء ولكن الناس لم يستقبلوا رمضان هذا الاستقبال، استقبلوه بأنهم يعدون ساعة جوعهم أشياء يكفي واحد منها أن يحقق لهم الشبع، ويكفي أيضا أن يكون أقل شيء أو أتفه شيء".

وتابع الشعراوي بمقطع الفيديو الذي تداوله نشطاء آخرون على مواقع التواصل الاجتماعي: "ولكن الحياة عندنا تسير سيرا مجنحا يصبح شهر العبادة شهر دين شهر تخمة شهر يشكو الناس بعده من صحتهم كل ذلك لماذا؟ لأنهم لم يستعملوا حكمة الله فيستقبلوا رمضان بما يحب الله وبما يحب رمضان أن يستقبل به.."

وأضاف: "كان المفروض به أن يكون موسما اقتصاديا للتوفير لراحة الجيوب والضغط ولكننا جعلنا منه وسيلة لإرهاق الجيوب ولإرهاق الدخل، ذلك استقبال الشيء بما لا يناسبه إذا فاستقبال رمضان يجب أن يكون من جنس ما يحبه الله ويحبه رمضان ليسعد بنا رمضان.."