صورة أرشيفية لبايدن وبوتين في لقاء في جنيف العام 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ساخر للممثل خالد الفراج مثل فيه دور الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في عدد من المواقف الأمر الذي أثار تفاعلا.

مقطع الفيديو المتداول نشرته قناة MBC السعودية على صفحتها الرسمية بتويتر، حيث أدى خالد الفراج دورا كوميديا لبايدن مع عدد من الشخصيات منها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

ويقلد الممثل السعودي، خالد الفراج مواقف لبايدن منها تعثر الرئيس خلال صعوده الطائرة ولقطة أخرى يظهر فيها نائما.

ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها الفراج بتقليد الرئيس الأمريكي بمقاطع كوميدية إذ سبق وأن أثار تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بحلقة مماثلة نشرت في أبريل/ نيسان 2022.