دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع صور وفيديو لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في زيارة خاطفة قام بها إلى المدينة المنورة التي غادرها بعض وصوله بساعات قليلة.

وتناقل نشطاء مقاطع فيديو وصور من زيارة ولي العهد السعودي إلى المسجد النبوي، نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية على صفحتها بتويتر وقالت فيها: "سمو ولي العهد يزور المسجد النبوي ويؤدي الصلاة في الروضة الشريفة، ويتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما".

وزار الأمير محمد بن سلمان مسجد قباء قبل أن يغادر المدينة المنورة وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

وذكرت الوكالة في تقريرها أن ولي العهد كان يرافقه كل من "صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، ومعالي عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وأصحاب المعالي الوزراء".