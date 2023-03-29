وصل 50 مليون جنيه.. ساويرس يتفاعل على مزاد لوحة سيارة بمصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل رجل الأعمال المصري، الملياردير نجيب ساويرس على تغريدة حول مزاد لبيع لوحة سيارة مميز وصل للآن 50 مليون جنيه (نحو 1.6 مليون دولار) تحمل الرقم "م ى ر 555".

وقال ساويرس في تعليق بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: "اللي معاه قرش ومحيره يشتري حمام ويطيره".

وعلق صاحب حساب tefa tefa على تغريدة ساويرس قائلا: "طيب ما انت بتعمل حفلة في الجونة بتكلف ملاين ومش بتكسب منها حاجة يعني انت ينطبق عليك المثل صح ولا هو اي هبد وخلاص".

ليرد ساويرس على التغريدة الأخيرة قائلا: "بنكسب منها ملايين لأنها بتروج للجونةً والسياحة والبيع زاد جدا بسبب المهرجان.. اما نمرة عربيتي فعادية ومدفعتش فيها اي حاجة.. لان المهم مين اللي راكب مش النمرة".