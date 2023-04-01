أبرز خدع كذبة أبريل بالتاريخ.. إليك 8 من أكبرها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتم الاحتفال بيوم "كذبة أبريل" في الأول من أبريل من كل عام، وتضمن تقاليد يوم كذبة أبريل ممارسة الخدع أو النكات على الآخرين، والصراخ غالبًا: "كذبة أبريل!" في النهاية لتوضيح موضوع مزحة يوم كذبة أبريل.

نعرض لكم 8 من أبرز خدع كذبة أبريل في التاريخ:

1. المعكرونة تنمو على الأشجار

في الأول من أبريل عام 1957، عرض برنامج BBC التلفزيوني "بانوراما" مقطعًا عن “حصاد السباغيتي” السويسري، ليروي من خلاله: الاستمتاع بـ"عام ممتع" بفضل الطقس المعتدل والقضاء على سوسة السباغيتي.

2. أسرع لاعب بيسبول في كل العصور

جورج بليمبتون، لطالما اعتبر كاتبا ساخرا، اخترع قصة رامي كرة البيسبول في فريق "نيويورك ميتس" ويدعى "سيدهارتا فينش" لمجلة Sports Illustrated، ونُشرت قصة فينش، الذي كان بإمكانه رمي الكرة بسرعة 168 ميلاً في الساعة، في عدد المجلة في الأول من أبريل/ نيسان 1985.

3. إعادة تعريف العدد "باي" أو "ط"

يمثل العدد "باي" تحديًا كبيرًا. كيف يمكن لأي شخص أن يعمل مع عدد لا نهائي، يتكرر ويتكرر؟ يُزعم أن المشرعين في ولاية ألاباما اعتقدوا ذلك، فأصدروا قانونًا في عام 1998 أعاد تعريف الرقم ... 3.14159، ببساطة إلى 3. رغم أن الأخبار كانت خدعة من رجل يُدعى مارك بوسلوغ، إلا أنها انتشرت على نطاق واسع وصدقها العديدون.

4. ورق تواليت للأشخاص العُسر

لماذا يجب أن تكون اليد اليمنى أقرب إلى النظافة؟ في عام 2015، غردت "كوتونيل" بأنها كانت تقدم ورق تواليت للأفراد العُسر. الأمر الذي دفع القليل من الناس إلى تصديق الخبر.

5. أصبحت ساعة بيغ بن رقمية

البريطانيون هم أساتذة كذبة أبريل، وفي عام 1980، قالت خدمة BBC الخارجية إن الساعة الأسطورية في طور التحديث. النكتة لم تمر على ما يرام، ليؤدي إلى صدور اعتذار من الـBBC.

6. تلفزيون ملون؟ جرب جوارب النايلون

في نكات أخرى متعلقة بالتلفزيون، في عام 1962، عينت الشبكة الوطنية السويدية خبيرًا تقنيًا أخبر الجمهور أن بثها بالأبيض والأسود يمكن جعله ملونًا ببساطة من خلال المشاهدة من خلال جوارب النايلون.

7. مشروب غوغل "غالب"

في عام 2005، قالت شركة Google إنها تتفرع مع مشروب جديد: “Google Gulp” سيساعد ذلك على "تحقيق أقصى قدر من التحسن لقشرة الدماغ لتشعر بالامتنان قريبًا"، وأيضا، منخفض الكربوهيدرات!.

8. لا تشرب وتتصفح

في عام 1994، نشرت مجلة PC Magazine مقالا حول مشروع قانون يشق طريقه عبر الكونغرس يحظر استخدام الإنترنت أثناء الثمالة. على الرغم من اسم الشخص المسؤول عن الاتصال هو "Lirpa Sloof"، وفي حالة تهجى اسمها من الخلف فإنه يقول كل شيئ إذ يعني (كذبة أبريل).. اختتم المقال". وأخذ العديد من الأشخاص تلك القصة على محمل الجد. ومع ذلك، ربما لم يكن مشروع القانون، سواء كان مزيفًا أم لا، فكرة سيئة.