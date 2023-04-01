السعودية.. "أول" ظهور لبنات أمير حائل يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لبنات أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد، خلال زيارة لجمعية رعاية الأيتام في حائل "رفاق"، تداولت وسائل إعلام سعودية محلية أنه "الظهور الأول" لهن.

ونشرت الجمعية على صفحتها الرسمية بتويتر صورا من الزيارة عبر سلسلة تغريدات قالت فيها: " بزيارة حملت السعادة لأبنائها.. ورسمت البهجة على محياهم .. تشرفت جمعية رفاق بزيارة لطيفة من صاحبة السمو الأميرة: الجوهرة بنت عبدالعزيز بن سعد والأميرة العنود بنت عبدالعزيز بن سعد والأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز بن سعد.."

وتابعت الجمعية ناشرة مجموعة صور مختلفة قائلة: "بعد الاطلاع على برامج جمعية رفاق قام صاحبات السموَّ الأميرات ورئيسُ الهيئة والوفد المرافق بجولة.. وفي ختام الزيارة قام صاحباتُ السمو بتوزيع عددٍ من الهدايا لبناتنا وأبنائنا الأيتام دعماً منهن وكرماً".

وأضافت الجمعية بتغريدة منفصلة: "مجلس إدارة جمعية رفاق يشكر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود أمير منطقة حائل هذه الزيارة التي تمثلت في سمو الأميرات وكان لها وقعاً جميلاً وأثراً ملموساً على بناتنا وأبنائنا الأيتام .. حفظكم الله وأقر أعينكم بفلذات أكبادكم".