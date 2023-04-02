دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يسبح في مكان ممنوع ما أدى لغرقه قبل تدخل عناصر حرس الحدود في مكة وانقاذه، الأمر الذي أثار تفاعلا.

ونشرت وزارة الداخلية السعودية مقطع الفيديو على صفحتها بتطبيق سناب شات.

من جهتها قالت إدارة حرس الحدود السعودية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بتويتر: "باشر حرس الحدود بمكة المكرمة حادثة مخالفة للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية، تمثلت بنزول شخصين للبحر والسباحة في منطقة غير مخصصة لذلك، معرضين حياتهما للخطر، ما أدى إلى غرق أحدهما وإنقاذه من قبل فرقة البحث والإنقاذ وهو بصحة جيدة وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما".

وأضاف البيان: "أهابت المديرية العامة لحرس الحدود بجميع المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية والتقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة.."