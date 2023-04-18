دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— دعت المحكمة العليا في السعودية، الثلاثاء، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس الموافق 29 من شهر رمضان 1444هـجرية، 20 أبريل/نيسان 2023 ميلادية.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، ذكرت المحكمة في إعلان: "نظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم 168 هجرية، بتاريخ 29/ 8 /1444 هجرية، أن يوم الخميس 1/9/ 1444 هجرية، حسب تقويم أم القرى، الموافق 23 مارس/أذار 2023 ميلادية هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية، فإن المحكمة العليا ترغب من عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس 29/ 9/ 1444 هجرية، حسب تقويم أم القرى، الموافق 20 أبريل 2023 ميلادية".

وأضاف الإعلان حسبما نشرته وكالة (واس): "وترجو المحكمة العليا ممّن يرى الهلال بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته بها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ، لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

وأكد البيان أن "المحكمة العليا تأمل ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان التي تم تشكيلها في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين"، حسبما أفادت الوكالة السعودية.