دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من استقبال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف في العاصمة الفنزويلية، كاراكاس، و"كمين" مازحته فيه، ديلسي رودريغيز نائب رئيس فنزويلا.

ونشرت وزارة الخارجية الروسية، مقطع الفيديو على صفحتها الرسمية بتويتر، قائلة بتعليق: "نائب رئيس فنزويلا، ديلسي رودريغيز، ليست غريبة على نكتة ودية جيدة – ’كمين‘ لوزير الخارجية سيرغي لافروف كان ناجحاً".

وفي تغريدة منفصلة نشرت الخارجية الروسية صورا من لقاء لافروف مع الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو.

ويشار إلى أن لافروف يقوم بجولة يزور فيها عددا من دول جنوب أمريكا حيث سبق وزارة، البرازيل مصرحا بأن بلاده "مهتمة" بإنهاء الصراع في أوكرانيا "في أقرب وقت ممكن".