دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— يستمر الداعية الإسلامي الكويتي، طارق السويدان، الذي يعتبر أحد وجوه جماعة الإخوان المسلمين في الخليج، بإثارة التفاعل عقب التغريدة المحذوفة عن "تحرير" الحرم المكي والتعديل والاعتذار ملقيا باللوم على أشخاص يديرون صفحته كتبوا التغريدة دون العودة له.

وخاض السويدان بسلسلة من الردود على تعليقات وردته عقب تغريدته المحذوفة، حيث استشهد صاحب حساب يحمل اسم "طارق" بتغريدة سابقة للسويدان قال فيها: " د. سلمان العودة لم ننسك والمعتقلين المظلومين من دعائنا نسأل الله سبحانه وتعالى لكم جميعاً في كل الدول فرجاً قريباً والله على كل شيء قدير اللهم كن معهم ولهم"، متسائلا: "والتغريدة هذي هل كتبها الشباب في ادارة الصفحة ؟!"، ليرد السويدان قائلا: " كلا انا الذي كتبتها.. سؤال: لماذا مازال في السجن بعد المصالحة مع قطر؟".

وتواصلت CNN بالعربية مع السلطات السعودية للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

وفي تعليق منفصل كتب صاحب حساب سعيد الناجي قائلا: "بعيداً عن التغريدة المحذوفة والاعتذار هل طارق السويدان ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين؟ انتظر إجابتك بصراحة وشجاعة"، ليرد السويدان قائلا: "نعم".

أما حساب باسم "المتفائل" فكتب: "طيب ليه تترك الإدارة تكتب باسمك مش ممكن تكتب شيء يمس أمن الكويت وتدخل في مشاكل مع الأمن الكويتي. جزاك الله خير لا تترك أحد يكتب باسمك انت المسؤول عنها. الحذر واجب والقانون ما يحمى أحد"، ليرد السويدان قائلا: " شكرا للنصيحة، تم الأخذ بها وتم ايقافهم".