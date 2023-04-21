دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار إعلان أغلب الدول العربية والإسلامية، الجمعة، أول أيام عيد الفطر 2023 جدلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وما إذا كانت صلاة العيد تُسقط صلاة الجمعة.

وأبرز نشطاء وجود خلاف بين المذاهب في هذه القضية، ليلقي نشطاء الضوء على أن "الجمعة لا تسقط لمن صلى العيد وهو قول الجمهور، والشافعية يرون الرخصة في عدم وجوبها على أهل البادية والقرى.."

من جهتها نشرت دار الإفتاء المصرية تفصيلا في هذه القضية نشرتها على موقعها الرسمي، قائلة: " إذا جاء العيد يوم جمعة؛ فالأصل صلاة العيد في وقتها ثم صلاة الجمعة في وقتها إلا في حقِّ أصحاب الأعذار، وأما مَن لم يكن كذلك وقد حضر صلاة العيد؛ فالأصل في حقِّه أن يُصَلِّيهما: خروجًا من خلاف الجمهور القائلين بعدم سقوط الجمعة بصلاة العيد؛ فالخروج من الخلاف مستحب، ومن أراد أن يترخص بترك الجمعة إذا صلى العيد في جماعة؛ فإنه يُصلِّي الجمعة ظهرًا؛ تقليدًا لمذهب الحنابلة، ولما تقرر أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، مع مراعاة أدب الخلاف؛ فلا يلوم هذا على ذاك ولا العكس، ومن دون إثارةِ فتنةٍ في أمرٍ وسع الخلافُ فيه سلفنا الصالح من العلماء والفقهاء المعتبرين".

وتابعت: "أما القول بسقوط الجمعة والظهر معًا بصلاة العيد فهو قول لا يؤخذ به".