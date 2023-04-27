دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار عبدالله، نجل الداعية الإسلامي السعودي المعتقل، سلمان العودة، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدة له عن مريم العذراء مرفقا صورة لوالده.

وقال العودة في التغريدة التي نشرها على صفحته الرسمية بتويتر: "واجهت ’مريم‘ تُهمة شنيعة وموقفًا صعبًا، ومع ذلك قال الله لها كُلي واشربي وقري عينا، عش حياتك العادية واسعد، فهناك مشاكل حلها عند الله.. سلمان العودة".

وذهب بعض المغردون لتفسير تغريدة عبدالله العودة بأنه "يشبه" والده بمريم العذراء، حيث رد المغرد محمد الحسين قائلا: " أبوك لا يشبه (مريم بنت عمران عليها السلام) فمريم من العباّد الزُهّاد الشاكرين لأنعم الله عزوجل، وقد كانت عابدة زاهدة متبتلة، وثيقة الصلة بالله عز وجل.. بينما أبوك خارجي مارق وارهابي متطرف خاين ومفتي للمثليين.. ساهم بتفخيخ أجساد الكثير من الشباب بفتاويه المسمومة، وتاريخ أبوك جله تكفير وتفسيق وارهاب ونفاق وتحالفات مشبوهة ونشر لخطاب الكراهية.. فلا تشبه أبوك المارق بمريم عليها السلام".

ويذكر أن سلمان العودة، وهو أحد أبرز رجال الدين في السعودية، كان قد أوقف في منتصف أيلول/ سبتمبر 2017 ضمن حملة اعتقالات قالت السلطات إنها موجهة ضد أشخاص يعملون "لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها."