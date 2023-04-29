مفتي مصر: لا يوجد عقوبة بالقرآن أو السنة على شارب الخمر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال مفتي مصر، شوقي علام، إنه لا يوجد عقوبة منصوص عليها ضد شارب الخمر في القرآن مضيفا أنه لا يوجد نص قطعي كذلك في سنة النبي محمد.

جاء ذلك في مقابلة أجراها مفتي مصر على قناة صدى البلد حيث قال: "لما نأتي إلى السرقة بتقول السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما فيجي القضاء في عصره صل الله عليه وسلم أو بعد ذلك يبين لي كيفية التطبيق فالسنّة مبينة، لما يأتي الحد في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة نرى أن هذه منصوص عليها في القرآن/ 100 جلدة فإذن السنّة تأتي تطبيقا لذلك.."

وتابع قائلا: "حد الردّة وحد شرب الخمر في الحقيقة يوجد وجهة نظر فيهما، حد شرب الخمر ليس حدا بالمعنى الدقيق الذي لا يستطيع القاضي أن يتحرك إلا في هذا الإطار إنما هو يمثل سلطة تعزيرية يعزر فيها القاضي شارب الخمر.."

وأضاف مفتي مصر: "كل الأحاديث الواردة.. التحريم ورد في القرآن الكريم، فاجتنبوه، في قوله تعالى: (أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) بعدين لم نجد عقوبة منصوص عليها في القرآن الكريم لشارب الخمر.."