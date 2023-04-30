الداعية طارق السودان يرد على فيديو يعدد "تناقضاته"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الداعية الإسلامي، طارق السويدان، الذي يعتبر أحد وجوده جماعة الإخوان المسلمين في الخليج على مقطع فيديو عدد عددا من "تناقضاته" خلال السنوات الماضية.

مقطع الفيديو نشرته قناة MBC السعودية بتعليق قالت فيه: " تناقضات طارق السويدان لا تتوقف وإساءات غير مبررة"، ليرد الداعية بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا: "هذا اجتزاء من كلامي وافتراء لأجل ما يهدف له المغرضون وقد رددت عدة مرات ولا أود أن انشغل بالردود فمن أراد الحقيقة فصفحتي على تويتر فيها التفصيل أما من استمر في الكذب فموعدنا بين يدي الله الملك العدل وأما عامة الناس فأذكرهم بقوله تعالى: (لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَٰذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ)".

ويذكر أن السويدان أثار تفاعلا واسعا مؤخرا بعد نشر تغريدة (قام بحذفها لاحقا) وقال فيها: " "المسجد الحرام والمسجد الأقصى شقيقان جمعهما الوحي وتجمعهما أنوار ليلة القدر وبركاتها.. نسأل المولى سبحانه أن يجمعهما التحرير قريبا غير بعيد وأن يرزقنا الصلاة فيهما على خير حال".

وبرر السودان في وقت لاحق حذف التغريدة قائلا: "السلام عليكم.. للعلم التغريدة التي تم حذفها لم أكتبها أنا بل كتبها الأخوة في إدارة الصفحة وقد كانت خطأ جسيماً واعتذر لكم عنها.. الشكر لمن أحسن الظن وغفر الله تعالى لمن أساء الظن والشكر كذلك لمن أهداني من حسناته في هذه الليلة المباركة".