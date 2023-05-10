دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الديوان الملكي الهاشمي، قبل أيام عن تحديد قصر زهران كمكان لعقد قران ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله والسعودية، رجوة آل سيف، في الأول من حزيران المقبل، قبل التوجه إلى قصر الحسينية لحفل استقبال وعشاء.

قصر زهران Credit: RJC

وفيما يلي نستعرض لكم ما نعلمه عن قصر زهران وفقا للموقع الرسمي للديوان الملكي الأردني:

بني قصر زهران في عام 1957 -وهو القصر الملكي الرابع بعد "رغدان" و"القصر الصغير" و"بسمان"- في منطقة اختيرت لتكون حيّاً دبلوماسياً في غرب العاصمة الأردنية، عمّان، ومع اتساع العمران، اختلطت المباني الحديثة بالسفارات وأحاطت بالقصر.

ولفت الديوان الملكي إلى أن "قصر زهران يتشابه مع قصر رغدان من حيث ارتفاع البناء وبساطة التصميم الداخلي واستُخدم القصر لإقامة الملكة الوالدة زين الشرف (جدّة الملك عبدالله الثاني، ووالدة الملك الحسين، وزوجة الملك طلال)، حتى وفاتها في 24 نيسان 1994، وظلّ القصر بعد ذلك مقراً هاشمياً تجري فيه بعض المراسيم".

ويذكر أن خطيبة ولي العهد الأردني ولدت في الرياض، في 28 أبريل/ نيسان 1994. وهي الشقيقة الصغرى لثلاثة أبناء، هم فيصل ونايف ودانا، وبعد إتمامها دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، انتقلت رجوة إلى الولايات المتحدة للدراسة في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك.