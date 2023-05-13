الداعية طارق السويدان يشعل ضجة بتغريدة "شيطان العرب".. ومغردون يردون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الداعية الإسلامي الكويتي، طارق السويدان، الذي يعتبر أحد وجوه جماعة الإخوان المسلمين في منطقة الخليج، ضجة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدة نشرها بدعاء على من وصفه بـ"شيطان العرب" دون تحديد أو ذكر أسماء.

وقال السويدان في التغريدة التي نشرتها: "اللهم عليك بشيطان العرب وأعوانه.. اللهم إنه همزة لمزة جمع مالاً وعدده.. واستعمل ملياراته للتدخل في كل دولة لدعم الطغاة والمجرمين وقمع الشعوب والعلماء.. اللهم أرنا به وبأعوانه عجائب قدرتك يا قوي يا جبار.. والرجاء من الذباب الإلكتروني أن يقولوا آمين".

ونالت التغريدة 2.8 مليون مشاهدة مع المئات من التعليقات وإعادة التغريدة بعد نشرها بأقل من 24 ساعة (حتى كتابة هذا التقرير).

ويذكر أن الداعية السويدان قد أثار ضجة واسعة مؤخرا بنشر دعاء بتغريدة قام بحذفها والاعتذار عنها لاحقا قال فيها: "المسجد الحرام والمسجد الأقصى شقيقان جمعهما الوحي وتجمعهما أنوار ليلة القدر وبركاتها.. نسأل المولى سبحانه أن يجمعهما التحرير قريبا غير بعيد وأن يرزقنا الصلاة فيهما على خير حال"، ليبرر لاحقا بأن التغريدة كتبها المشرفون على صفحته دون موافقة منه.