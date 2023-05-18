بالصور.. ليلة سمر لولي عهد الأردن قبل زواجه بالسعودية رجوة آل سيف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في "ليلة سمر" قبل حفل زواجه من السعودية، رجوة آل سيف.

ونشر الديوان الملكي الأردني، صورا من "ليلة السمر" على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا بتعليق: "منتسبو لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40، يقيمون ليلة سمر أردنية احتفاء بقرب زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الذي يشغل مساعد قائد سرية في كتيبة المدرعات/2 الملكية، إحدى وحدات اللواء".

وكان الديوان الملكي الهاشمي، قد أعلن في وقت سابق عن تحديد قصر زهران كمكان لعقد قران الأمير الحسين والسعودية رجوة في الأول من حزيران المقبل، قبل التوجه إلى قصر الحسينية لحفل استقبال وعشاء.

ويذكر أن خطيبة ولي العهد الأردني ولدت في الرياض، في 28 أبريل/ نيسان 1994. وهي الشقيقة الصغرى لثلاثة أبناء، هم فيصل ونايف ودانا، وبعد إتمامها دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، انتقلت رجوة إلى الولايات المتحدة للدراسة في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك.