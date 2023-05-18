دلالة ظهور الأمير تركي الفيصل بالزي السعودي بمهرجان كان يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور لرئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل على السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائي في فرنسا.

وتناقلت وسائل إعلام محلية سعودية مشاهد الأمير تركي الفيصل خلال المهرجان بدورته الـ76 في حين القى نشطاء الضوء على ظهور الأمير بالزي السعودي الرسمي ودلالات ذلك.

ويشار إلى أن مهرجان كان يعتبر من أكثر الأحداث سحرًا في العالم، والعديد من الشخصيات العالمية ساروا على سجادته الحمراء على مرّ العقود.

ويذكر أن العام 2018 كان عاما سينمائيا سعوديا بامتياز في مهرجان كان. إذ أعلنت وزارة الثقافة والإعلام السعودية حينها مشاركتها في مهرجان كان السينمائي في دورته الـ71.