دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تتوجه الأنظار، الخميس، الأول من يونيو/حزيران 2023 إلى العاصمة الأردنية، عُمان، التي ستشهد مراسم زفاف ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله والسعودية، رجوة آل سيف.

وتبرز من بين المراسم موكب سيرافق ولي العهد، يسمى بـ"الموكب الأحمر" الذي ارتبط بالمناسبات الوطنية والاحتفالات الرسمية الأردنية، وفيما يلي نستعرض لكم نبذة سريعة عنه وفقا لتقرير نشرته قناة المملكة الرسمية بالأردن.

بدأ ظهور الموكب الأحمر منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، وأصبح من حينها علامة فارقة بالمناسبات الوطنية الأردنية.

ويتكون الموكب الأحمر من 20 سيارة نوع "لاند روفر" 14 سيارة منها تشارك في الموكب و6 سيارات احتياط وترافقها 10 دراجات.

ويتألف الموكب الذي يستقله 71 فردا من الحرس الملكي يرتدون جميعا أوشحة حمراء على صدورهم من سيارات ملكية حمراء مكشوفة، كانت في البداية تسير رفقة خيول بيضاء يمتطيها فرسان، واستبدلت بالخيول لاحقا دراجات نارية.

ويجهز الموكب وفق بروتوكول معتمد لدى التشريفات الملكية، وتتوزع السيارات خلال سير الموكب وفق تشكيلات محددة.

ويحيط الموكب الأحمر بسيارة جلالة الملك في طريقه إلى المناسبات الوطنية أو في أثناء زيارة أحد رؤساء الدول أو المناسبات الخاصة.