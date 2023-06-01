دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طفلا يقدم للعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني "شيئا" خلال مراسم حفل العشاء الذي أقيم في مضارب "بني هاشم" في الديوان الملكي الأردني، الأربعاء.

وأثارت اللقطة تكهنات وتساؤلات عما قدمه الطفل ليذهب البعض أنها ورقة رسالة وآخرون علقوا بأنها "نقوط" (مبلغ مالي يقدم بمناسبة الزواج).

وحضره نحو 4 آلاف شخص في مضارب بني هاشم الاحتفالات التي تخللتها عروض فولوكلورية وتقليدية، في حين أهدى الملك عبدالله الثاني، سيفا من سيوف بني هاش لولي العهد هو عبارة عن نسخة من سيف الملك عبدالله الأول، الذي صُنع في الحجاز عام 1916، وفقا لقناة المملكة الرسمية بالأردن.

وعلى هامش مأدبة العشاء، قال الملك عبدالله الثاني: "مضارب الهاشميين عامرة بوجودكم، أهلنا وعشيرتنا"، وأضاف أن "الأردنيين اليوم يفرحون بالحسين، ابني وابنكم وفرحتنا اكتملت في وجودكم معنا، وفخور بالحسين وطموحه وتفانيه".