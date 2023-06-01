دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشرت الأميرة الأردنية، هيا الحسين، الاخت غير الشقيقة لملك الاردن الملك عبدالله الثاني تهنئة لولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله بمناسبة زواجه من السعودية رجوة آل سيف، بتوقيع منها ومن طفليها الشيخة الجليلة والشيخ زايد.

جاء ذلك في تدوينة على صفحتها بانستغرام، حيث قالت عمة ولي العهد بتعليق: " تهانينا القلبية إلى الغالي الحسين وعروستنا رجوة.. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. نسأل الله أن يرزقكما السعادة وأن يديم الحب والمودة والرحمة بينكما.. مع المحبة، هيا والجليلة وزايد".

وتتوجه الأنظار إلى العاصمة الاردنية عمان، عند بدء مراسم الزفاف الملكي الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم الخميس بالتوقيت المحلي لعمّان (الساعة الرابعة بتوقيت مكة).

ويذكر ان محكمة بريطانية قضت العام 2021 بأن يدفع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لزوجته السابقة الاميرة هيا

550 مليون جنيه إسترليني (728 مليون دولار)، إلى الأميرة هيا بنت الحسين، في واحدة من أكبر تسويات الطلاق التي تولتها المحاكم البريطانية.

وتُخصص التسوية لتغطية التكاليف الأمنية للأميرة هيا لبقية حياتها، فضلًا عن التكاليف المستمرة لها ولطفليهما الشيخة الجليلة والشيخ زايد بن محمد بن راشد، مع دفعة مقدمة قدرها 333 مليون دولار (251.5 مليون جنيه إسترليني)، علما انه لا توجد قيمة ثابتة على إجمالي التسوية، حيث وجدت المحكمة أن الشيخ محمد يجب أن يدفع تكاليف الأمن السنوية لطفليه، الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عامًا، لبقية حياتهما أو حتى صدور أمر قضائي آخر.