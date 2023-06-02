قراءة شفاه ولي عهد الأردن عند دخول عروسه لعقد القران تثير تكهنات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لردة فعل ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله لحظة دخول الأميرة رجوة السيف لعقد القران في قصر رغدان، الخميس.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول تحريك ولي العهد الأردني لشفتيه بكلمات تكهن نشطاء بأنه قال "الحمد لله".

وكان نشطاء قد القوا الضوء على كتابة "رجوة من الله" على تاج رجوة لافتين إلى أنها جملة مقتبسة من كلمة أدلت بها الملكة رانيا والدة ولي العهد الأردني بحفل حناء أقيم قبيل عقد القران: "وأخيراً صار عندي كِنة! بس مش أي كِنة ما شاء الله عليها رجوة يعني ما بعرف في أحلى أو ألذ منها العروس؟ جد غلاوتها من غلاوة إيمان وسلمى. بتذكر من أكمن شهر لمّا خبرنا حسين سيدنا وأنا أنه نوى يتزوج قديش كانت فرحتنا. رجوة هي أحلى رجاء مني لرب العالمين لحسين".

وعُقد قران الأمير الحسين ورجوة التي صدرت إرادة ملكية أردنية بمنحها لقب "صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المعظمة"، في قصر زهران بحضور نحو 140 ضيفا من أفراد عائلات ملكية عالمية وكبار الشخصيات، قبل أن يبدأ مسير الموكب الأحمر الملكي ليطوف بالعروسين، شوارع العاصمة عمّان، وصولا إلى قصر الحسينية.