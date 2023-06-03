دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الديوان الملكي الأردني، مساء الجمعة، مقطع فيديو مدته نحو 5 دقائق لمقتطفات من مراسم زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله والأميرة رجوة الحسين، الخميس.

جاء ذلك في تغريدة للديوان الملكي الأردني على صفحته بتويتر، قائلا بتعليق على الفيديو: " يسعدنا أن نشارككم فرحتنا ومقتطفات من مراسم عقد قران وزفاف صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والأميرة رجوةُ الحسين".

وعُقد قران الأمير الحسين ورجوة في قصر زهران بحضور نحو 140 ضيفا من أفراد عائلات ملكية عالمية وكبار الشخصيات، قبل أن يبدأ مسير الموكب الأحمر الملكي ليطوف بالعروسين، شوارع العاصمة عمّان، وصولا إلى قصر الحسينية.

وانضم الملك عبد الله والملكة رانيا ووالدا رجوة للعروسين في قصر الحسينية لتحية أكثر من 1700 ضيف من الحضور في الأمسية التي شهدت عروضا متنوعة لفنانين وموسيقيين محليين، بالإضافة إلى فرق فلكلورية.